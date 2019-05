Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a calificat drept o execuție publică faptul că Liviu Dragnea a fost condamnat luni la trei ani și jumătate de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

”A fost singurul vinovat pentru faptul că două femei nu s-au dus la serviciu. Este a doua execuție publică după Adrian Năstase a unui sistem care nu a știut ce să facă. Ușor, ușor, ne întoarcem în anii 50.

Nu te poți retrage de la Guvernare decât în mod democratic. Dacă se depune o moțiune de cenzură și moțiunea de cenzură cade.

Statutar, partidul în momentul este condus de președintele executiv”, a declarat Cătălin Rădulescu.

