Cătălina Rădulescu, avocat de mediu Agent Green, a declarat vineri seară pentru B1 TV, într-o intervenție în emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat că o soluție pentru ca urșii să nu mai interfereze cu gospodăriile oamenilor este ca autoritățile să implementeze măsuri de management:

“Urșii sunt specii protejate și trebuie să existe măsuri de management pentru protecția urșilor, care includ și măsuri de protecția comunităților care locuiesc în apropierea habitatelor acestor animale. Din păcate, în România nu există măsurile de management și nu sunt adoptate din culpa autorităților și nu din culpa ONG-urilor. Aria protejată unde trăia ursul Arthur nu avea niciun plan de management. Care trebuia să stablească aceste măsuri și să protejeze și urșii și comunitățile”.

Aceasta a criticat declarațiile senatorului USMR, potrivit cărora problema urșilor a scăpat de sub control și că viața unui om valorează mai mult, decât viața unui urs:

“Colegii mei de la Agent Green merg foarte mult în pădure și pe teren și cunosc problemele. Declarația este aruncată asupra întregii societăți civile. Pare că a rămas fără argumente domnul parlamentar. Toată această problemă a plecat de la împușcarea ursului Arthur, situație care a fost în mod clar dovedită ca o partidă de vânătoare și nu ca o situație de urgență extremă.

În primul rând să își facă datoria Ministerul Mediului și autoritățile și să implementeze măsuri reale de management, ceea ce se întâmplă acum este o incitare la crearea unei imagini a urșilor de animale periculoase ca să justifice partide de vânătoare. Duin punct de vedere legal, autoritățile au obligația să protejeze și urșii, și oamenii”, a declarat avocata Agent Green.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.