Catastrofă în Portul Midia: Doar DOUĂ OI din cele peste 14.000 aflate pe nava scufundată au fost SALVATE (VIDEO)

In Portul Midia, o navă plină cu mii de oi s-a scufundat. Unul dintre marinari a căzut peste bord şi a intrat în şoc hipotermic. Acesta fost salvat şi, în prezent, i se acordă îngrijiri medicale. Restul marinarilor, care sunt sirieni, au fost salvaţi.

Două oi din cele 14.000 aflate pe nava Queen Hind au fost salvate până acum.

ISU Constanta a fost solicitat sa intervina pentru gestonarea unei situatii de urgenta aparuta in urma rasturnarii unei nave in santierul naval din portul Midia-Navodari. La bordul navei sub pavilion Palau erau aproximativ 14.000 de oi si un echipaj de 22 de membrii.

Potrivit ISU Constanţa, la faţa locului au fost trimise o ambulanţă SAJ, o autospecială, un container multirisc, dar şi o ambarcaţiune.

Toti membrii echipajului au fost slavati. O singura persoana a fost cazuta in apa si recuperata de indata si transportata la UPU Constanta.

Se pare ca nava ar fi fost încărcată mai mult decât era stabilit, animalele fiind îngrămădite mai mult într-o parte a vaporului.

Nu este primul incident de acest fel care se întâmplă în ţara noastră. În 2017, o navă rusească de război s-a ciocnit cu o navă cargo în Marea Neagră, anunta presa turcă. Nava turcească era plină cu oi românesti. În urma coliziunii, nava rusească s-a scufundat.