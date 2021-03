Câte paturi de ATI pentru pacienții cu COVID-19 avea România la finalul mandatului lui Nelu Tătaru: Explicațiile fostului ministru al Sănătății (VIDEO)

Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, spune că la finalul mandatului său, la nivel național existau peste 1.500 de paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu coronavirus. Prezent luni seară în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, actualul deputat PNL a declarat că, în urmă cu un an, la începutul crizei sanitare, România dispunea de 340 de paturi de ATI.

”Noi am plecat de la 340 de paturi, la începutul acestei pandemii, iar complet dotate, în aprilie, în starea de urgență, ajunsesem la 740 de paturi. Ajunsesem, la sfârșitul anului, cu tot ce aveam suplimentări, la 1.530 de paturi. Țin să menționez, extinderea se făcea în saloane apropiate terapiei intensive, cu aport de oxigen, cu dotările absolut necesare, cu terapii intermediare. 10% din paturile din spitalele județene care, de principiu, erau spitale de patologie non-COVID, erau pentru patologia COVID. Și Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca, care erau non-COVID, aveau terapie intensivă COVID, doar terapie intensivă, câte 10 sau 15 paturi și mai aveau câte un pat pentru fiecare secție, dacă un pacient care venise pentru altă patologie se dovedea, în timp, pozitiv. A fost o implicare totală și a managerilor anumitor spitale și a personalului medical”, a explicat Nelu Tătaru.

