Câte ȘCOLI nu au avize DSP din cauza LIPSEI apei potabile şi a toaletelor. Solicitarea DE URGENȚĂ a ministrului Fifor către prefecți

Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a cerut, luni, tututor prefecților un raport privind situația școlilor care au toalete în curte.

Până vineri, Fifor vrea să știe câte unități de învățământ vor începe noul an școlar fătă aviz de la Direcţiile de sănătate publică şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

"Până vineri, doresc o situaţie cu fiecare UAT în parte, cu fiecare subunitate de învăţământ care nu are aviz DSP, cu cauza pentru care nu are acest aviz, cu măsuri care se pot lua, pentru a putea să avizăm din punct de vedere al sănătăţii publice aceste unităţi de învăţământ. Acolo unde nu avem apă potabilă, vreau să ştiu, pe lângă situaţia pe care am cerut-o cu toaletele, îmi trimiteţi situaţia cu fiecare unitate de învăţământ care nu are apă potabilă în momentul de faţă şi, totodată, până miercuri, un plan de măsuri să vedem cum putem să asigurăm apă potabilă pentru unităţile de învăţământ unde nu există", a declarat Fifor, la o videoconferinţă organizată la sediul MAI, potrivit Agerpres.

NUNTA ANULUI ÎN SHOWBIZ! DANI OȚIL A FOST DAT DE GOL ÎN DIRECT! ESTE VORBA DESPRE CELEBRA... (GALERIE FOTO)

Potrivit fostului ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, la începutul acestui an existau 1489 de școli cu toalete în curte, fără apă caldă și fără canalizare.