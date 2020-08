Câte zile de libertate a câștigat Liviu Dragnea până la abrogarea Legii recursului compensatoriu

Liviu Dragnea rămâne în închisoare. Curtea de Apel București i-a respins, vineri, contestația, iar decizia este definitivă. Fostul lider PSD a solicitat de mai multe ori să fie eliberat din închisoare pe motiv că este deţinut ilegal. Totuși, în baza Legii recursului compensatoriu, acesta va beneficia de o scădere cu 20% din pedeapsa executată din luna mai 2019 și până în prezent.







Câte zile de libertate a câștigat Liviu Dragnea în baza recursului compensatoriu







Legea recursului compensatoriu a fost abrogată la finele anului trecut, iar cei care au de executat pedepse mari beneficiază de zile libere doar până la promulgarea legii în Monitorul Oficial.

Abrogarea recursului compensatoriu se aplică celor care de-acum încolo vor fi condamnați la închisoare. Puterea și opoziția au votat la unison anularea condițiilor de eliberare înainte de termen a deținuților.

La vremea la care legea a fost adoptată în formula care a eliberat 21.000 de deținuți în doar doi ani, România se afla în situația solicitării CEDO de a îmbunătăți situația din închisorile supraaglomerate din România.

Odată abrogat recursul compensatoriu, deținuții mai au la dispoziție și alte prevederi legale în baza cărora pot ieși mai devreme din închisoare, rămânând în vigoarea eliberarea condiționată.

Revenind la Legea recursului compensatoriu, Liviu Dragnea a câștigat din mai până în decembrie o lună de libertate.

Condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare, fostul lider PSD a ajuns la penitenciarul Rahova în data de 27 mai 2019. A executat până în decembrie 2019, când legea a fost abrogată, 90 de zile din pedeapsă. Având în vedere că legea recursului compensatoriu prevedea că fiecărui deținut i se scad 6 zile din pedeapsă la fiecare 30 de zile executate, dacă trăiește în condiții insalubre în închisoare, atunci înseamnă că Liviu Dragnea poate beneficia de o reducere a pedepsei cu 36 de zile.

Însă, de la data abrogării, niciun deținut nu mai poate să beneficieze de legea recursului compensatoriu, deci pentru restul zilelor pe care le va mai petrece la închisoare, nu se mai pot scădea zile de detenție din pedeapsa lui Dragnea.

Curtea de Apel București a respins contestația lui Liviu Dragnea la executare pe motiv ca este neîntemeiată.

În timpul procesului de la Curtea de Apel Bucureşti, fostul lider social democrat a declarat că este nevinovat, susţinând că, dacă va fi menţinut în închisoare "prin încălcare brutală a drepturilor omului", înseamnă că justiţia din România "nu rezistă la presiuni politice".

'Am fost trimis la puşcărie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Avocatul a arătat că România e parte la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care e clară şi fără echivoc. Am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii şi, dacă voi fi menţinut în închisoare prin încălcare brutală a drepturilor omului, înseamnă că în România justiţia nu rezistă la presiuni politice", a declarat Dragnea în faţa magistraţilor de la Curtea de Apel.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, pe 27 mai 2019, de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la Protecţia CopiluluiTeleorman.

Fostul presedinte PSD a făcut mai multe încercări de a ieşi din penitenciar, prin introducerea în instanţe a doi căi extraordinare de atac, însă cererile sale au fost respinse.