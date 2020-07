Catedrala franceză Nantes, în flăcări. Peste 70 de pompieri se luptă să salveze monumentul din secolul al XV-lea (VIDEO)

Catredrala din orașul francez Nantes a fost cuprinsă de flăcări sâmbătă dimineață. Incendiul care a izbucnit în jurul orei locale 07.44, le dă bătăi de cap celor peste 70 de pompieri, care nu au reușit să îl stingă nici până la acaestă oră.



„Focul nu este controlat, este în desfăşurare. Este un incendiu important”, au spus autorităţile.

The cathedral of #Nantes has been burning for hours.



Hundreds of firefighters are currently trying to prevent the #cathedral from burning down #insendie #incendies #incendie pic.twitter.com/T47T33TXBB