Categoria de persoane pentru care vaccinarea anti-COVID-19 „este contraindicată absolut”. Ce a spus medicul Virgil Musta: „Restul sunt precauții” (VIDEO)

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara a explicat că vaccinul anti-COVID-19 are contraindicații pentru mai multe categorii de persoane, însă majoritatea sunt „precauții” ce trebuie luate „în funcție de situația patologiei fiecărui om”, în timp ce una singura este categorică – serul nu este recomandat persoanelor alergie la componentele vaccinului, în special la polietilenglicol. Pe de altă parte, patologiile pentru care se recomandă vaccinarea sunt multiple, iar unul dintre principalele obiective ale imunizării este protejarea pacienților cronici, care sunt mai expuși la efectele severe ale infecției cu SARS-CoV-2.

