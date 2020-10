Categorii de părinți care nu pot primi zilele libere, plătite de la stat, pentru îngrijirea copiilor aflați acasă pe durata pandemiei (VIDEO)

Ordonanța de Urgență nr. 147 / 2020, care permite acordarea zilelor libere pentru îngrijirea copiilor le dă bătăi de cap autorităților. Părinții acuză faptul că există discriminări în aplicarea legii.

Doar părinții care îndeplinesc anumite condiții ar putea beneficia de zile libere de la stat, plătite, în cazul în care copiii nu pot merge la școală fizic, din cauza pandemiei. Fapt ce a stârnit numeroase nemulțumiri în rândul părinților.

În momentul de față, cei care se află în concediu de odihnă, concediu fără plată sau concediu pentru creșterea copilului, fie în șomaj, nu ar putea beneficia de această indemnizație pentru creștere copilului. Todoată, nici cei care lucrează în cercetare sau în construcții nu pot avea parte de această măsură. Drept urmare, în acest moment se cere modificarea acestei OUG, pentru că sunt foarte multe disriminări, după cum susțin părinții. Reamintim că pentru o zi liberă, plătită de la stat, părinții ar putea primi 75% din salariul actual.

