Câți ani de închisoare riscă fostul procuror Mircea Negulescu

Fostul procuror DNA Mircea Negulescu, cercetat sub control judiciar în dosarul Tony Blair, riscă ani grei de închisoare pentru faptele sale. Procurorul “Portocală” este acuzat că, în ultimii ani, ar fi fabricat dosare, plângeri şi ar fi pus presiune pe martori să declare neadevăruri. Dosarul care i-a venit acum de hac a implicat nume grele: Victor Ponta, omul de afaceri Sebastian Ghiţă şi fostul premier britanic Tony Blair.

Câți ani de închisoare riscă Mircea Negulescu în dosarul Tony Blair

Negulescu este acuzat de cercetare abuzivă (6 infracţiuni), represiune nedreaptă (4 infracţiuni), instigare la represiune nedreaptă în modalitatea participaţiei improprii, influenţarea declaraţiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigării şi în modalitatea participaţiei improprii, inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigării şi în modalitatea participaţiei improprii, fals intelectual (12 infracţiuni), abuz în serviciu (4 infracţiuni) şi constituirea unui grup infracţional organizat, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Pentru aceste fapte, Negulescu riscă până la 10 ani de închisoare.

"În fapt, primul inculpat, în calitate de procuror de caz la DNA – ST Ploieşti, cu ajutorul celui de al doilea inculpat, ofiţer de poliţie judiciară, ar fi procedat la ticluirea modului de sesizare şi a întregului material probator administrat în două dosare aflate în instrumentarea DNA – ST Ploieşti, cu scopul învinuirii pe nedrept a unor persoane, ar fi dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 4 persoane precum şi măsuri neprivative de libertate constând în control judiciar faţă de 3 persoane, despre care cunoştea că sunt nevinovate, şi ar fi determinat judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună, fără vinovăţie, arestarea preventivă a unei persoane în baza materialului probator plăsmuit", arătau procurorii.

Mai exact, Mircea Negulescu este cel care a instrumentat dosarul, când era la DNA Ploieşti.

Mircea Negulescu, fost procuror la DNA Ploieşti, este acuzat în legătură cu modul în care a instrumentat două dosare, respectiv a falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase.

În 2016, DNA Ploieşti a pus sechestru pe averea lui Sebastian Ghiţă, până la concurenţa sumei de 220.000 euro, în dosarul "Tony Blair".

Alături de Negulescu a fost pus sub control judiciar și un polițist.

Acum, fostul procuror are interdicţia să plece din ţară și trebuie să se prezinte periodic la Poliţia Ploieşti şi nu are voie să comunice sau să ia legătura, direct sau indirect, cu persoanele vătămate Sebastian Ghiţă, Victor Ponta, Chirilă Sorin Adrian şi Iordăchescu Ionuţ Alexandru şi nici cu martorii Stroe Cecilia Cristina, Bănică Monica Gabriela, Vlad Cosma, Păvăleanu Marcel Cristian şi Bizniche Gheorghe.

De unde vine porecla de Portocală

Într-un interviu mai vechi, fostul procuror Mircea Negulescu povestea că porecla de Portocală a primit-o din copilărie. „Porecla vine din copilărie, de altfel o și uitasem pentru că nu mi se spune așa nici, în familie, nici de către prieteni. Am crescut în generația filmului Liceenii, am cântat la chitară, acesta fiind un hobby, iar pentru că instrumentul era de culoare portocalie, mi se spunea Portocală. Prima dată când am reauzit porecla din copilărie a fost în timpul unei anchete penale în 2013, într-un dosar de evaziune și spălare de bani, cu un prejudiciu de 34 milioane de euro, ca parte a unui mesaj de intimidare referitor la o cunoaștere a familiei mele, cu scopul vădit de intimidare, de a mă determina să mă opresc din investigații. Tot în acea perioadă persoane din anturajul celor anchetați, au început să culeagă date și informații în legătură cu mine și familia mea, să organizeze filaje, supravegherea imobilului în care locuiam, supravegherea intrărilor la unitatea de parchet – pentru a observa care sunt persoanele venite la audieri, să caute sau să contrafacă probe în scopul compromiterii mele”, declara Negulescu.