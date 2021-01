Câți bani primește lunar Marian Godină. Chiar el a anunțat salariul încasat de la Poliția Română

Polițistul brașovean Marian Godină a anunțat pe contul său de Facebook câți bani primește lunar. Vestea nu este prima de acest fel, Godină a mai dezvăluit, în 2017, ce salariu are în cadrul Poliției Române. La acele momente, câștiga suma de 3.000 de lei.

Într-o postare pe blogul său personal și pe Facebook, Godină a anunțat ce salariu net a primit în luna decembrie a anului 2020. Totodată, polițistul a ținut să precizeze foarte clar că sunt bani munciți și ziua și noaptea, iar uneori a fost chiar nevoit să își ia din timpul liber si să meargă la serviciu.

Câți bani câști Marian Godină de la Poliția Română

Brașoveanul a anunțat că salariul lui, net, în luna decembrie 2020 a fost de .4700 de lei. El a precizat, pe blogul personal, că „ar crăpa de rușine să iasă în stradă și să spună că vrea mai mult”.

„Am luat 4.700 de lei, luna trecută. Nu degeaba, am muncit pentru ei, m-am trezit uneori la 3.00 dimineaţa să mă duc la serviciu, am fost chemat din timpul liber de câteva ori, iar asta se întâmplă în fiecare lună. Am muncit nopți și sâmbete și duminici. Deci nu am luat salariul stând acasă și nici pe degeaba.Totuși, aș crăpa de rușine să ies în stradă să spun că vreau mai mult. Asta în timp ce m-aș gândi la oamenii ăia din privat, care au rămas fără serviciu sau care nici nu visează la un salariu ca al meu. (...) Aş crăpa de ruşine să ies în stradă să spun că vreau mai mult de 4.700 de lei. Asta în timp ce m-aş gândi la oamenii ăia din privat, care au rămas fără serviciu sau care nici nu visează la un salariu ca al meu”, a scris polițistul pe blogul personal.

În 2017, Marian Godină și-a mai dezvăluit o data salariul, pe contul său de Facebook. La avea vreme, polițistul brașovean încasa suma de 3.045 de lei, după cum se vedea în imagina cu fluturașul de salariu.