Problemele sistemului educațional persistă în România, aflată în top 3 state din Europa cu cele mai ridicate cote a abandonului școlar. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a anunțat că în 2021 s-au înscris cu 5% mai puțini elevi la probele de Bacalaureat.

„Până în prezent, la Bacalaureat sunt înscriși 114.143 de elevi, din 148.000. Este un procent de 77%. Anul trecut a fost de 83%", a declarat Cîmpeanu pentru B1 TV, în emisiunea „Actualitatea", moderată de către Tudor Mușat.

Sorin Cîmpeanu a mai atenționat cu privire la faptul că orele suplimentare organizate pentru elevi, în vederea recuperării materiei, din timpul crizei COVID, nu vor ajuta suficient elevii.

„Cu tristețe o spun, programul remedial este departe de a acoperi pierderile (...) Programul de ore remediale a funcționat, dar este departe de a recupera pierderile din timpul pandemiei. Sunt convins că nu sunt doar 250.000 de elevi cei care s-au înscris la programul de ore remediale. Noi am deschis acest programul oricui, dar probabil că elevii sau părinții nu au conștientizat cât de mult s-a pierdut (n.r. - din materie)", a mai transmis Cîmpeanu.

