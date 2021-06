Sunt desfășurate căutări de amploare pe Dunăre. Două surori au dispărut în zona portului Isaceea. Cele două se plimbau pe malul apei, atunci una dintre ele a căzut în apă, iar cealaltă soră a sărit după ea să o scoată la mal. Pe parcursul nopții, căutările au fost sistate și au fost reluate în această dimineață.

Evenimentul tragic a avut loc în orașul Isaccea din județul Tulcea. Două surori, de 11 și respectiv 12 ani, au dispărut în zona Portului Isaccea. Fetele se plimbau pe malul Dunării, când una dintre ele a alunecat și a căzut în Dunăre. Disperată să-și ajute sora, cealaltă fată a sărit în apă, iar de atunci cele două copile sunt de negăsit, anunță B1 TV.

