Caz cutremurator la Constanţa: Un bărbat și-a stropit copiii cu benzină și a amenințat că îi va ucide dacă soția, plecată la muncă în străinătate, nu îi trimite bani (VIDEO)

Caz cutremurator la Constanţa! Un bărbat ameninţă că îşi va ucide copiii , dacă soţia plecată la muncă pe un vas de croazieră nu îi trimite bani. Copiii, în vârstă de patru şi şase ani, ar fi fost stropiti cu benzină și au fost la un pas sa ardă de vii. Mama, disperată fiind, a cerut ajutor autoritatilor din ţară, relatează B1 TV.

„În acest caz, bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar în aceste momente el se află la instanță, unde a fost dus cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, a declarat Mihaela Iliescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, în direct pe B1 TV.

Întrebată ce se întâmplă cu copiii, având în vedere că mama lor este plecată în străinătate, iar tatăl lor a fost reținut, Mihaela Iliescu a răspuns: „Colegii mei din cadrul Biroului de Investigații Criminale au luat legătura cu DGASPC Constanța și au predat copiii la familia mamei - la bunici și la sora mamei”.

