Caz de coronavirus la o clinică dentară din Slatina. Representanții unității spun că au fost adoptate toate măsurile de siguranță

Un caz de coronavirus a fost depistat la o clinică dentară din Slatina, la o angajată care a fost testată pozitiv cu COVID-19. Anunțul despre această situație a fost făcut chiar de reprezentanții clinicii care au oferit detalii pe rețelele de socializare.

Femeia testată pozitiv este responsabilă de curăţenie la Clinica Dentară „Victoria“ din Slatina. Reprezentanţii clinicii au postat miercuri, 8 iulie 2020, un anunţ oficial pe contul de Facebook, în care fac public faptul că a apărut un caz de coronavirus, însă îi asigură pe clienţi că s-au adoptat toate măsurile de prevenţie.

„Inca de la reluarea activitatii dupa ridicarea masurilor starii de urgenta impuse prin lege, am adoptat si am respectat riguros toate normele de protectie impotriva raspandirii virusului COVID 19.

Prin adoptarea tuturor masurilor de siguranta, in cadrul clinicii noastre, ne referim la:

- Solicitarea in momentul programarii telefonice a informatiilor exacte despre starea de sanatate actuala a pacientilor care urmeaza sa vizitele clinica si asigurarea ca nu au calatorit in ultimele 14 zile in zone de risc sau au intrat in contact cu persoane infectate sau suspecte cu COVID 19.

- Completarea in clinica cu informatii corecte si complete a Declaratiei pe proprie raspundere - Pacientii nu pot intra insotiti de alte persoane, cu exceptia copiilor si a persoanelor cu dizabilitati - La intrarea in clinica pacientilor li se masoara temperatura, apoi sunt rugati sa foloseasca dezinfectantul pentru maini si primesc echipament complet de protectie - masca, botosi, halat si casca

- Toate suprafetele din cabinetele dentare sunt dezinfectate dupa finalizarea tratamentului, dupa fiecare utilizare instrumentarul este sterilizat si folosim echipamente performante de sterilizare pentru distrugerea bacteriilor si virusilor din incaperi dupa fiecare tratament", se arată în anunțul clinicii.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, că 30.175 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 la nivel național, dintre care 555 reprezintă cazuri noi de îmbolnăvire, la un număr total de 796.484 de teste pentru SARS-CoV-2 prelucrate.

Potrivit celui mai recent bilnț prezentat de autorități, din numărul total de pacienți confirmați cu infecție cu coronavirus, 22.284 au fost externate, dintre care 20.799 de vindecați și 1.485 de asimptomatici, 1.817 au murit, iar alți 237 sunt internați în secțiile de terapie intensivă din țară.

Specialiștii trag semnalul de alarmă pe fondul creșterii bilanțului pandemiei de COVID-19

În contextul în care pandemia de COVID-19 a atins un nou record al numărului de cazuri de coronavirus, specialiștii avertizează că situația poate fi și mai gravă dacă românii nu respectă normele de siguranță sanitară.

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentantul țării în Organizația Mondială a Sănătății, a declarat că vârful pandemiei de coronavirus în România va fi îndepărtat și foarte înalt dacă populația o să continue cu „comportamentul «relaxat», fără să respectăm măsurile de protecție.