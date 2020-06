Caz de COVID-19 la școala 'Titu Maiorescu’ din Iași: Cursurile de pregătire pentru Evaluarea Națională, online (VIDEO)

O şcoală din Iaşi nu se deschide, după ce un angajat a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, iar un altul este suspect. În aceste condiții, elevii nu se vor mai întoarce în clase, așa cum era prevăzut, ci vor urma online cursurile de pregătire pentru Evaluarea Naţională. Nu este vorba despre un cadru didactic, ci despre un angajat auxiliar, a precizat pentru B1 TV Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași. Cea de a doua persoană este administratorul școlii, a cărei soție a fost confirmată pozitiv la COVID-19, motiv pentru care soţul acesteia şi contacţii lor au fost testaţi.

La şcoala „Titu Maiorescu” din Iaşi nu încep orele de pregătire pentru elevii care susțin Evaluarea Națională luna aceasta. Şi asta din cauza faptului că virusul SARS-CoV-2 a fost depistat la un angajat al unităţii de învăţământ. Un al doilea salariat este suspect de infectare.

Acesta din urmă face parte din personalul auxiliar şi, în ultima săptămână, a participat la pregătirea reînceperii orelor. El ar fi contractat virusul de la soţia sa, angajată a unui spital din Iaşi.

Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, a declarat pentru B1 TV că în aceste condiții elevii nu se vor mai întoarce în bănci pentru orele de pregătire pentru examenul ce urmează să aibă loc peste aproximativ două săptămâni.

“Preferăm să fie o situație neplăcură decât să avem problme cu sănătatea cadrelor didactice cât și a elevilor. Din păcate așa stau lucrurile. Avem un caz de COVID-19 confirmat în urma unor teste pe care le-am făcut prin intermediul sindicatului nostru, printr-un contract pe care îl avem cu un laborator din Iași. Mai există și un al doilea caz, soțul doameni respective care este angajat acolo. El este în carantină, dar evident că există șanse de 99% ca și el să fie infectat. Prin umrra,e din pucnt de vedere epidemiologic cred că putem vorbi despre un focar de COVID-19. Rămâne să vedem ce se va întâmpla, dacă vor fi testate și alte persoane și care va fi rezultatul acestor teste.

Din această perspectivă, noi considerăm că orice ordin ar transmite Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, evident că lucrurile nu vor putea sta așa cum dorim, în sensul că dorim să asigurăm siguranța sănătății cadrelor didactice și a elevilor în proporție de 100%”, a spus Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași.

Lăcustă a mai precizat că școala va fi din nou dezinfectată, cu o firmă specializată. Elevii care vor reveni pentru examenul de Evaluare Națională trebuie să fie în siguranță, spune acesta.

Totodată, acesta a mai spus că a fost contactat și de o profesoară care a menționat că a luat contact cu administratorul școlii și că ar dori să se testeze pentru Covid-19. Urmează ca rezultatul acesteia să iasă în curând.

