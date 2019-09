NOU caz de pedofilie: Un angajat al CSM Ploiești, acuzat că a agresat sexual junioare în vestiar. Poliția a deschis o anchetă (VIDEO)

Un nou caz de pedofilie iese la iveală, de data aceasta în lumea sportului!

O fetiţă de 13 ani de la clubul de handbal CSM Ploieşti a povestit calvarul pe care îl trăiesc ea şi colegele ei în vestiar, după meciuri şi după şedinţele de pregătire.

Sportiva a dezvăluit cum fetele minore sunt agresate şi ameninţate de asistentul medical al clubului. Acesta încerca să intre cu fetele la duş, le masa în zonele intime şi le punea să se dezbrace în faţa lui.

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

Ca să le facă pe fete să se dezbrace, le spunea că le controlează să vadă dacă le-a venit mentruaţia. Copilele erau atât de obişnuite cu atitudinea lui, încât nu îşi puneau prea multe întrebări.

Bărbatul le spunea fetelor că le "iubeşte ca pe nepoatele lui şi că le vrea binele".

ADIO, MIOARA ROMAN! OANA ROMAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI: NU S-A SIMȚIT PREA BINE...

Întreaga poveste a ajuns în atenţia presei după un material apărut pe ziarulincomod.ro, care a publicat declaraţiile incredibile date de fetiţa de 13 ani, de mama ei, dar şi de directorul clubului CSM Ploieşti.

S-A TERMINAT! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL DUREROS! VIOREL LIS ȘI-A DAT OCHII PESTE CAP: ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

”L-am interzis să mai participe la antrenamentele fetelor având ca responsabilitate să asigure asistenţa medicală la meciurile pe care le au echipele. Este o situaţie foarte gravă, am discutat-o în comitetul de coordonare, i-am înştiinţat pe cei din comitet, iar când au auzit au spus să îi opresc activitatea, lucru pe care l-am făcut. Nu am anunţat poliţia pentru că nu am avut nicio sesizare scrisă. Am înţeles că aseară a avut loc un conflict între o mămică şi antrenor şi am solicitat înregistrările video din sală pentru că nu este în regulă. Până acum au fost numai vorbe, acum am început să adun dovezi. Voi lua toate măsurile care se impun”, a declarat Cristian Nica, directorul CSM Ploieşti.

În caz, IPJ Prahova a anunţat, luni, că a deschis un dosar penal în cadrul căruia se efectuează verificări, transmite Agerpres.

Astfel, la nivelul Poliţiei Municipiului Ploieşti a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală.