E adevărat, abia acum a apărut: Misterul Elodiei Ghinescu, elucidat! Unde a dispărut, de fapt, fosta avocată...

Elodia Ghinescu a fost ucisă în urmă cu 11 ani, dar moartea ei rămâne încă un mister.

Anchetatorii au încercat să facă lumină în acest caz și au vorbit deschis despre ceea ce s-a întâmplat în noaptea dispariției avocatei și mai ales despre greșelile care l-au dat de gol pe autorul faptei, soțul Elodiei.

”Tot dormitorul are trei straturi de vopsea. In locul in care s-au descoperit urme sunt cinci straturi de vopsea. ceea ce inseamna ca dupa producerea decesului si stropirea peretelui s-a mai aplicat un strat de glet si un strat de vopsea. Sub parchet s-a gasit o cantitate, o urma care ne-a dus al concluzia ca a fost o cantitate apreciabila de sange, datorita marimii pe care s-a intins. Aceste doua lucruri ne-au determinat sa credem ca locul producerii crimei este in dormitor intre pat si perete”, a spus comisarul sef Vasile Viorel.

Anchetatorii banuiesc ca arma crimei ar fi fost pistolul politistului: ”Este cert ca a fost un obiect care a produs tegumentului o leziune astfel incat corpul uman a putut sa sangereze. Acum care obiect a fost nu putem aprecia cu certitudine. Poate fi cutit, poate fi tocul pistolului, pistolul folosit ca obiect vulnerant, nu ca arma de foc”.