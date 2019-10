Caz halucinant la Vâlcea: Un bebeluș, găsit mort de polițiști în apartamentul mamei sale. Trupul neînsuflețit al micuțului era ascuns într-o găleată, sub mai multe haine (VIDEO)

Caz halucinat la Vâlcea! Un bebeluș a fost găsit mort de polițiști în apartamentul mamei sale. Polițiștii au descoperit cazul după ce au primit o sesizare de la un medic. Doctorul anunţase că la spital a ajuns o femeie de 37 de ani, care avea nevoie urgentă de operaţie. Medicii au constatat că femeia născuse recent și au trimis-o urgent la un spital din Vâlcea, pentru o intervenţie. În lipsa nou-născutului, anchetatorii au făcut mai multe verificări şi au ajuns la descoperirea macabră, relatează B1 TV.



Femeia născuse recent şi a mers la spital pentru un control. Medicul i-a pus diagnosticul de „retracţie de placentă" și a trimis-o la spitalul din Vâlcea, pentru a fi operată. Apoi a sunat la Poliţie, pentru că femeia nu venise cu bebeluşul, iar doctorul avea o presimţire sumbră.

După ce au fost alarmați de doctor, poliţiştii au pornit în căutarea femeii.

Au găsit-o într-un apartament al iubitului ei, care era plecat la muncă în străinătate. Când au intrat în locuinţă, polițiștii au găsit în baie, sub mai multe haine, cadavrul unui băieţel nou-născut, într-o găleată. Potrivit presei locale, micuţul ar fi murit asfixiat.

Depresia postnatală este o problemă medicală care afectează până la 15% dintre femei în primul an după naştere.

Dosarul va ajunge la parchetul de pe lângă tribunalul Vîlcea. Mama este acuzată de ucidere ori vătămare a nou-născutului, urmând ca încadrarea să fie stabilită după efectuarea necropsiei.

