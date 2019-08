Caz ÎNFIORĂTOR la Suceava! Femeia care și-a asfixiat BEBELUȘUL NU este la prima CRIMĂ comisă: Şi-ar mai fi UCIS și alți DOI NOU-NĂSCUŢI în ultimii doi ani (VIDEO)

Caz halucinant în judeţul Suceava. O femeie este acuzată de pruncucidere. Anchetatorii au stabilit că aceasta născuse acasă un copil, neasistată medical, bebeluş pe care apoi l-a omorât. Iar femeia nu ar fi la primul bebeluş ucis. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoţional!

