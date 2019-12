Pe 28 decembrie 1989, un avion umanitar care zbura de la București înspre Belgrad s-a prăbușit la Vișina, în județul Dâmbovița. Conform digi24.ro, misterul din jurul acestui accident aviatic nu a fost elucidat nici până azi.

Avionul transporta fimările și notele jurnaliștilor străini iar la bord se afla, pe lângă cei 6 membrii ai echipajului, un jurnalist englez. Procurorul militar Dan Voinea s-a ocupat o vreme de dosar și povestește că avionul ar fi fost doborât de un proiectil lansat din unitatea militară Boteni. Pe câmpul unde s-a prăbușit avionul pot fi văzute și acum bucăți din aeronavă.

Fostul șef de securitate al companiei TAROM 1989 spune că zborul a fost special gândit de generalul Victor Atanasie Stănculescu, pentru a fi doborât la scurt timp după decolare. Consiliul Frontului Salvării Naționale decisese ca toate avionaele să fie consemnate la sol pentru că se trăgea. Ian Henry Perry, fotoreporter la ziarul britanic „Sunday Times", a fost de altfel singurul pasager.

Dan Voinea fost procuror Dosarul „Vișina”: ''În toate zilele în care au avut loc evenimentele din decembrie 1989 în București a fost pe străzile Capitalei și a filmat și a făcut chiar schimb de casete și fotografii cu alți ziariști. A filmat chiar și în Comitetul Central, acolo a luat și interviuri. Oricum, a plecat cu un sac de casete. Și lucrul ăsta a pus un pic pe jar pe cei care îi urmăreau pe ziariștii străini. Pentru că documentele cu care a plecat el erau de natură să-i demaște pe cei care au tras în decembrie 1989 în populația răsculată împotriva regimului comunist"

S-a încercat oprirea avionului la sol, dar ordinul era clar.

Valentin Duță - manager Departament Securitate Tarom 1989 povestește cum a încercat să oprească zborul: "M-am dus la ei: ce căutați voi, ce-i cu voi aici? Păi, spune, am fost chemați să zburăm. Ce să zburați măi, că nu zboară nimeni, n-a fost controlat niciun avion și s-a tras foarte puternic pe pistă și peste tot. Ce e aia să...? Domne, noi am primit ordin. Asta vorbeam cu comandantul Chifor Ion, prieten bun al meu și un emerit pilot. Spun: stai să vorbesc cu directorul. Vorbesc cu directorul, dau telefonul. Domne, eu am mai fost o zi la serviciu și se trăgea în draci. Nu putem să dăm drumul la un avion să zboare. N-au fost controlate, n-au fost... La care directorul îmi spune să execut ordinul și să las comentariile. Mi-a spus: tovarășul Duță, știți ce înseamnă a executa un ordin? Știu. Executarea''

Deși avionul trebuia să aducă sânge pentru răniți la bord, nu se afla nici un cadru medical.

Cazul a ajuns la Parchetul militar dar, în ciuda dovezilor clare că a fost doborât de un proiectil, a primit de două ori soluția de neîncepere a urmăririi penale. Dosarul „Vișina” a rămas în analiză la Secția Parchetelor Militare. Pământul din pădurea Mălineasa e încă plin de bucățele contorsionate de avion, iar acolo se află o cruce de metal.