Caz şocant în Botoşani. O femeie a fost agresată sexual, în liftul unui bloc (VIDEO)

O femeie a fost agresată sexual în liftul unui bloc de către un individ. Îngrozită, femeia a început să țipe, iar agresorul a rupt-o la fugă. Acesta a fost surprins de camerele de supraveghere montate în bloc, iar poliţiştii au reuşit să-l prindă repede şi l-au dus în arest, relatează B1 TV.

Victima le-a povestit poliţiştilor că individul a urcat cu ea în lift, unde, dintr-o dată, a început să se masturbeze.



Terifiată, femeia a început să ţipe, iar agresorul a rupt-o la fugă pe scări, fiind surprins de camerele de supravrghere din bloc.

Cum aveau imaginile cu el, poliţiştilor le-a fost uşor să-l identifice şi să-l reţină.

Femeia agresată sexual în lift nu ar fi singura victimă a individului. Acesta a fost reţinut şi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

