Caz ȘOCANT în Capitală: Trei tineri, reținuți pentru viol și lipsire de libertate. Victimele, doi minori (VIDEO)

Trei bărbaţi au fost reţinuţi in Capitala, după ce în 2013 ar fi sechestrat doi minori pe care i-au obligat să întreţină relaţii sexuale. Descoperirea a fost făcută după ce, tinerilor, cercetaţi într-un alt dosar, le-au fost percheziţionate computerele.

"În cursul zilei de astăzi, 22 august 2019, procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de trei persoane și reținerea lor pentru 24 ore, urmând, totodată, a fi solicitată arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data de 23 august 2019 sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertare în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 şi alin. 3 lit. b din Codul penal (două infracţiuni), și viol, sub forma participației improprii, prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 218 alin. 1 și 3 lit. c şi f din Codul penal (două infracţiuni), cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. În fapt s-a reținut că, la data de 7 aprilie 2013, patru persoane (dintre care trei sunt inculpații a căror arestare preventivă e solicitată în cauză) au lipsit de libertate în mod ilegal doi minori, în apartamentul situat în Sectorul 2 din București aparținând unuia dintre inculpați. Din probele administrate reiese că minorii au fost ținuți împotriva voinței lor în apartament din data de 7 aprilie 2013, în jurul orei 21.30 până la data de 8 aprilie 2013, în jurul orei 4.00, timp în care au fost agresați, umiliți și constrânși să întrețină relații sexuale, fiind bătuți și amenințați. Minorii au fost aduși pe rând în apartament de către unul dintre inculpați, pe care aceștia îl cunoșteau. La data de 19 iunie 2019, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-au sesizat din oficiu pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertare în mod ilegal și viol, cauza penală constituită fiind declinată spre competentă soluționare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 București, iar ulterior preluată, prin ordonanța din 2 iulie 2019 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea efectuării urmăririi penale de către Secția de urmărire penală şi criminalistică. Prin ordonanța din 10 iulie 2019 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertare în mod ilegal și viol, iar prin ordonanţa din 20 august 2019 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cele trei persoane identificate până în prezent. Menționăm că referatul procurorilor cu propunerea de arestare preventivă, însoţit de dosarul de urmărire penală, urmează a fi înaintat judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Sectorului 2 București. Cercetările în această cauză au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor Biroului Agresiuni Sexuale – Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei."