Caz șocant în Mureș. O judecătoare de la Curtea de Apel, găsită înjunghiată lângă mașină, după ce soțul ei a dat-o dispărută (VIDEO)

Caz şocant în Mureş! O judecătoare de la Curtea de Apel a fost găsită în stare gravă, înjunghiată lângă mașina ei, după ce soțul a dat-o dispărută. Lângă victimă a fost descoperit şi un cuţit de bucătărie. Medicii spun că starea victimei este gravă. Acum, autorităţile încearcă să afle dacă femeia a fost victima unui atac sau a încercat să se sinucidă, relatează B1 TV.



Judecatoarea Cristina Pașol, în vârstă de 38 de ani, de la Curtea de Apel Mures a fost gasită lângă mașina sa, într-o baltă de sange de către poliţişti. Soţul femeii a fost cel care a alertat autorităţile care au plecat în căutarea sa.Poliţiştii din Sovata au verificat metru cu metru zona, iar la un moment dat au identificat maşina femeii.S-au apoopiat de autovehicul, iar când au văzut în ce stare se află aceasta i au acordat primele îngrijiri medicale. După care a fost solicitată o ambulanţă.

Victima avea răni serioase şi a fost transportată imediat la UPU Târgu Mureş. Surse medicale susuţin că starea femeii este una delicată, iar următoarele ore sunt decisive. Între timp, poliţia a deschis o anchetp în acest caz. Este luată în calcul şi ipoteza unui atac sângeros, dar şi a sinuciderii. Totuşi în momentul în care soţul acesteoa a sunat la 112 le a spus operatorilor, că s a certat cu soţia şi că aceasta a ameninţat că se sinucide. Mai mult, poliţiştii au găsit lângă maşina femeii şi un cuţit de bucătărie. Cristina Pașol s-a transferat nu demult de la Curtea de Apel Cluj - secţia civilă la Curtea de Apel Mureş.

