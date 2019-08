Doi turiști au avut parte de un șoc imens.

Pnetru că nu puteau să se bucure de mai multe zile la malul mării, un cuplu a decis să caute cazare doar pentru o noapte, atunci când au ajuns în Eforie Nord.

Nu le-a fost greu să găsească un loc unde să stea, pentru că au fost abordați de o gazdă care le-a oferit o camera la prețul de 150 de lei pe noapte. Însă, ce au găsit acolo i-a lăsat mască pe cei doi, care au făcut toul public pe Facebook.

„Am fost abordat de o gazdă pentru a ne oferi cazare. Eu şi soţia nu puteam sta decât pentru o noapte şi am acceptat pentru preţul de 150 de lei. Am făcut duş, am ieşit pe afară şi când ne-am întors ce să vezi mişună de gândaci“, a scris bărbatul revoltat pe Facebook, scrie cancan. ro.

Turișii au plecat rapid din locuință, chiar dacă era noapte, imediat după ce câțiva copii au intrat peste ei în casă. Casa fiind situată într-o curte comună cu mai multe locuinţe naţionalizate.

Din păcate, acest caz nu este singural pe litoralul românesc, mizeria existând chiar și la unele hoteluri cu multe stele sau în restaurante bine cotate.