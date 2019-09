Moment stânjenitor în Argeş, la o festivitate de decernare a unor premii. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean s-a împiedicat şi a căzut pe scenă, sub ochii tuturor celor prezenţi la eveniment. Din fericire, bărbatul nu a fost rănit în urma căzăturii.

Pe imagini se poate vedea cum Ion Mânzână, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Argeş, nerăbdător să urce pe scenă şi să i se recunoască meritele, a călcat greşit şi s-a dezechilibrat.

Bărbatul se împiedică şi cade, sub privirile tuturor. La fel de repede se ridică şi, prefăcându-se că nu s-a întâmplat nimic, a aşteptat să ia cuvântul.

Din fericire, singurele răni suferite au fost doar cele de orgoliu.

