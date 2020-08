Cazinoul din Constanța, mult mai degradat decât estimau specialiștii. Reabilitarea este îngreunată de mediul marin și lipsa oricăror reparații în ultimii 30 de ani (VIDEO)

Lucrările de restaurarea a Cazinoului din Constanţa întâmpină noi dificultăți. De vină ar fi mediul marin și lipsa oricăror reparații în ultimii 30 de ani. Specialiștii susţin că este necesară şi o suplimentare a bugetului, relatează B1 TV.

