Cazul afaceristului ucis în explozia de la Arad: Toate societățile din țară care comercializează explozibili vor fi verificate

Toate societățile din țară care comercializează explozibili vor fi verificate, după cazul omului de afaceri din Arad care a murit în urma exploziei mașinii sale, a anunțat miercuri ministrul de Interne, Lucian Bode.

„Aşa cum, de exemplu, la Oneşti, am verificat peste 500.000 de petiţii în 24 de luni, tot ce înseamnă plângeri, care nu aveau caracter penal, dar aveau anumite elemente de ameninţare, la fel am făcut şi aici, am dispus verificarea tuturor societăţilor care comercializează produse de acest gen la nivel naţional şi, cu siguranţă, de aici ne va rezulta şi o imagine a ceea ce înseamnă această piaţă în România”, a declarat Bode, în sediul MAI.

Ministrul a preciat că MAI va sprijini ancheta su structurile sale:

„Noi, Ministerul Afacerilor Interne, suntem implicaţi pentru a sprijini această anchetă cu structuri de la toate direcţiile, astfel încât, în cel mai scurt timp, autorul, autorii să fie traşi la răspundere”, a menţionat Lucian Bode.

PICCJ – Secţia de urmărire penală şi criminalistică a preluat ancheta în cazul de la Arad soldat cu moartea omului de afaceri local Ioan Crişan, după ce maşina pe care acesta o conducea a explodat în parcarea unui magazin.

Marţi după-amiază, au avut loc percheziții de amploare la locuințele și firmele omului de afaceri Ioan Crișan, asasinat la Arad.

Autoritățile încearcă să găsească legături între omul de afaceri și posibile conflicte cu parteneri de afaceri sau de natura sentimentală. Este vorba de 5 sau 6 percheziții care s-au desfăşurat la Arad. Oamenii legii speră ca prin aceste descinderi să obțină documente, clipuri video, audio, orice i-ar ajuta în anchetă.