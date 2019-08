Alexandru Cumpănașu: De la 11:05 până la ora 18:00, procurorul de caz nu a cerut nimănui să localizeze apelul Alexandrei (VIDEO)

Până seara, procurorul de caz n-a cerut altor structuri ale statului să localizeze apelul, iar STS-ul a făcut-o din proprie iniţiativă, a precizat Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, în cadrul unei emisiuni televizate la B1 TV, duminică.

În plus, procurorul de caz nici măcar nu ar fi ascultat apelurile Alexandrei până la ora 15:30.

"Până la ora 15:30 ei n-au deschis dosar penal. Procurorul a fost informat şi el n-a deschis dosar penal. De la ora 15:30 (dar eu spun că de la ora 11:05) procurorul de caz, ăla Popescu, din punctul meu de vedere va trebui acuzat la complicitate la crimă. De fapt, am făcut-o deja.

De la 11:05 până la ora 18:00, procurorul de caz nu a cerut nimănui să localizeze apelul.

Deci localizările despre care se vorba că-s adrese false le-a făcut STS-ul din proprie inițiativă, pentru că sunt obligaţi să o facă, şi să comunice Poliţiei. Dar procurorul de caz n-a cerut altor structuri ale statului, cum este Departamentul de Operaţiuni Speciale, SRI, cine o mai avea echipamente să localizeze exact unde se află persoana în urma acelui apel."

Acest om (procurorul de caz - n.r.) a fost protejat pentru a-şi termina treaba", a declarat Alexandru Cumpănașu.

