Cazul CARACAL. Alexandru Cumpănașu, după întrevederea cu Procurorul General: A cerut reaudierea familiei Dincă și aducerea la poliție a unor vecini care îl cunosc pe criminal (VIDEO)

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a declarat, marți, după întrevederea cu procurorul general, Bogdan Licu, că a cerut reaudierea familiei lui Gheorghe Dincă, de această dată din postura de complici.

De asemenea, Cumpănașu a mai cerut și audierea unor vecini ai familiei Măceșanu, pe motiv că aceștia îl cunosc pe Dincă și ar avea legături cu criminalul din Caracal.

