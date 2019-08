CAZUL CARACAL // Alexandru Cumpănașu: NU putem trimite osemintele la EXPERTIZA ADN INTERNAȚIONALĂ, pentru că raportul INML în cazul Alexandrei NU este gata de mai bine de două săptămâni (VIDEO)

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, una dintre victimele lui Gheorghe Dincă, acuză Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) că întârzie publicarea raportului privind rezultatul ADN în cazul nepoatei sale, ceea ce îl împiedică să trimită osemintele către expertiză internațională.

Cumpănașu a anunțat încă de când INML a anunțat încă de când INML a spus că rămășițele de oase din curtea bărbatului de 66 de ani din Caracal sunt ale Alexandrei, că vrea să consulte și specialiști internaționali.

“Cei de la INML ne-au comunicat în patru zile un rezultat, în care ne spun că Alexandra este decedată și de atunci, cred că au mai trecut cel puțin 15 zile, nu au fost în stare să facă un raport.

Pentru a putea să facem această expertiză internațională, DIICOT are nevoie de raportul final al INML. Până astăzi, pentru că i-am contactat, nu au primit. Neprimindu-l, nu îmi pot da ordonanță pentru ca eu să pot să demarez trimiterea spre expertiză internațională a osemintelor, presupuse fiind ale Alexandrei. Noi am localizat câteva institute unde să trimitem aceste rămpsițe, pentru a avea certitudinea că sunt sau nu ale Alexandrei.

INML întârzie răspunsul. Nu vreau să-i acuz de nimic, dar e dubios. Ei dau rezultatele pe loturi. Nu e în egulă eloc cum procedează. Mie îmi trezesc suspiciuni mari”, a spus Alexandru Cumpănașu.





