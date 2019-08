Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, s-a prezentat, joi, la DIICOT București, unde este audiată familia lui Gheorghe Dincă.

Acesta îi acuză pe procurori că îi blochează accesul la părți cheie din anchetă, nedorindu-se prezența sa la aceste anchete, fiind o persoană ‘incomodă’ în dosarul crimelor de la Caracal.

"Trebuie să vă spun că am sosit aici aflând pe surse că familia inculpatului e audiată. DIICOT nu m-a anunțat de această audiere. Am aflat pe surse, dacă aveam până acum o brumă de încredere în DIICOT, acum nu mai am nici măcar puțină încredere. DIICOT dă către familie și către mine, care am dreptul să particip la toate actele de cercetare penală, informare că mai facem cercetări pe la Caracal. În acest moment s-a evitat să fiu de față la audierea acestor persoane, cât că eu am făcut plângere. Între timp eu s-au grăbit să audieze. Avocatul părților are dreptul să pună întrebări persoanelor care sunt audiate. Acest lucru îi disperă pe anchetatori. Pentru că nu se pun întrebările care trebuie, nu se pun de procurori, ci de polițiști și numai de unii anchetatori", a declarat Tonel Pop.

Tonel pop a mai declarat că se simte „urmărit, supravegheat și interceptat” și va depune o cerere către CSM și Parchetul General pentru a face o anchetă.

„Mă simt urmărit, mă simt supravegheat, mă simt interceptat. O să fac o cerere către CSM și către Parchetul General pentru a se ancheta cât din fondurile DIICOT sunt alocate pentru cei care comentează împotriva DIICOT pentru acest caz

Eu cred că DIICOT alocă fonduri incredibil de mari pentru a-i supraveghea pe toți...dar pot să spun ce vreau, nu numai ce mă întrebați dvs. Tema pe care am ridicat-o este cât timp a locuit această doamnă (soția lui Dincă) acolo, pentru că se suprapune, din punctul meu de vedere, pe perioada cât Luiza a fost sechestrată acolo și este posibil să fi fost amândouă în același loc, în același timp. (...) Dacă sunt probe, nu pot să vi le spun dvs.”, a mai spus Tonel Pop.

