Cazul Caracal. Ce s-a ales de sora Alexandrei Măceșanu, la un an de la dispariția adolescentei

Familia Măceșanu trece prin momente cumplite. După ce fiica cea mare, Alexandra, a dispărut, mezina familiei este obligată să repstecte o serie de reguli, transmite Impact.ro.

Părinții Alexandrei Măceșanu își fac griji că fetița lor ar putea păți ceva, așa că au luat măsuri drastice în privința minorei.

Cum decurge viața minorei la un an de la dispariția Alexandrei Măceșanu?

În urmă cu un an Alexandra Măceșanu, o tânără de 16 ani a sunat la numărul de urgențe 112, pentru a semnala organelor de poliție faptul că a fost răpită și sechestrată, violată și bătută de monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă, în vârstă de 60 de ani. Copila nu le-a cerut autorităților decât să o salveze din mâinile violatorului, sarcină care intră în atribuțiilor lor. Trei zile a durat până când polițistii au identificat locația acesteia, deși pe fir a intrat imediat Serviciul de Telecomunicații (STS), care ar fi trebuit să descopere locația fetei în numai câteva minute. În cele din urmă, agenții de poliție s-au deplasat la locuința lui Gheorghe Dincă, însă fata dispăruse de la adresa cu pricina. Cel mai probabil, aceasta a fost mutată într-un loc sigur, după ce agresorul ei a observat că fata a alertat autoritățile locale. La audieri, Dincă a mărturisit polițiștilor că a violat-o, a omorât-o, iar mai apoi a ars-o într-un butoi metalic. Ulterior, specialiștii au analizat fragmentele osoase găsite în butoniul cu pricina, iar rezultatele au confirmat faptul că resturile aparțineau tinerei. Înregistrarea cu apelul fetei la 112 a fost dată publicității și a provocat multă durere și revoltă în rândul populației. Toată lumea a blamat-o pe dispecera care se afla la celălat capăt al firului din cauză că ar fi tratat cu superficialitate cazul de la Caracal.

Fiica cea mică a familiei Măceșanu, păzită

Irina Măceşanu are 11 ani şi este sora Alexandrei Măceşanu, fata despre care Gheorghe Dincă a declarat că a ucis-o şi i-a ars cadavrul într-un butoi. De aproape un an de zile copila trăiește o dramă, consecință a dispariției surorii ei. Părinții fetei au fost neoiți să recurgă la măsuri drastice de teamă că ceva rău s-ar putea întâmpla cu aceasta. Cuplul a rămas cu sechele din momentul în care li s-a pus în mână certificatul de deces care atestă că Alexandra Măceșanu a murit în urma unor acte de violență. Astfel, s-au văzut nevoiți să recurgă la gesturi extreme pentru a-și proteja singura fiică rămasă în viață. Irina nu are voie să iasă din curte fără să fie însoțită de către un adult.

Surse au declarat că mezina de 11 ani este însoțită, de obicei, de tatăl ei atunci când trebuie să meargă la școală sau la antrenamentele de fotbal feminin ori meditații. Chiar și la magazin, copila merge împreună cu mama ei. Nici în spațiile de joacă sora mai mică a Alexandrei Măceșanu nu rămâne nesupravegheată. Irina are voie să meargă în parc doar împreună cu verișoara sa mai mare.

“Da, o protejăm cât se poate de mult. Este foarte vulnerabilă în această perioadă și încercăm să îi fim mereu alături”, a afirmat tatăl Alexandrei Măceșanu conform sursei citate.

A aflat de moartea surorii de la televizor

Irina nu a știut de la început de tragedia surorii sale. Părinții au încercat pe cât posibil să o protejeze, ținând-o departe de problemele care le-au dat viața peste cap. Fetița a aflat de la televizor despre cele petrecute. Astfel, ea a suferit un șoc după vestea dramatică și a avut nevoie de multe ședințe de terapie pentru a-și reveni.

Alexandra Mihaela Măceșanu a dispărut pe data de 24 iulie 2019. Proasta gestionare a cazului de la Caracal a stârnit revoltă publică și a dus la demisia sau demiterea ministrului Afacerilor Interne, Nicolae Morga.