Declarații șoc, în direct la tv, făcute de către un localnic din Caracal.

În fața casei monstrului Gheorghe Dincă, bărbatul a declarat pentru Sorin Ovidiu Bălan, trimisul special al Antenei 1 în zonă, că poliția din oraș racola fete și le trimitea la Belina, pentru Liviu Dragnea și Paul Stănescu.

‘De 10 ani poliția din Caracal racolează tinere și le duce la Belina pentru orgiile sexuale ale lui Paul Stănescu și Liviu Dragnea. Tot Caracalul știe…’.

Atât a apucat să spună cetățeanul din Caracal că Mara Bănică, invitată în studioul emisiunii Acces Direct, a sărit ca arsă și oprește declarația zicând: ‘Hai să nu politizăm’. Și microfonul a fost tăiat.

De altfel, transmisiunea a fost întreruptă, reveindu-se la discuțiile din platou.

