CAZUL CARACAL. Elena Dincă, acuzată că l-a sprijinit pe soțul său. În casa acestora ar fi avut loc trafic de carne vie (VIDEO)

Elena Dincă, soția lui Gheorghe Dincă, va fi audiată din nou de procurori. Cererea a fost depusă de familia Alexandrei Măceșanu, după ce în dosarul crimelor de la Caracal au fost depuse mai multe mărturii, care atestă că în casa lui Dincă ar fi avut loc trafic de carne vie.

