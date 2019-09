DIICOT anunță, miercuri, că raporul INML în cazul Caracal arată că oasele care s-au găsit în lizieră sunt umane și aparțin unei tinere de 15-19 ani, dar nu se identifică ADN-ul Alexandrei Măceșanu, iar cele găsite în curte aparțin uneo animale.

Redăm mai jos comunicatul DIICOT

"La data de 18.09.2019, Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" a transmis DIICOT - Structura Centrală raportul final de expertiză medico-legală antropologică asupra fragmentelor osoase găsite cu ocazia conducerii în teren a inculpatului Dincă Gheorghe la data de 05.08.2019, în zona de lizieră de pădure amplasată pe terenul staţiunii de cercetare şi dezvoltare agricolă Caracal ca fiind locul unde a aruncat mai multe fragmente osoase ce au fost identificate şi ridicate.

Din concluziile raportului de expertiză rezultă faptul că, fragmentele osoase şi fragmentele dentare expertizate provin de la scheletul unei singure persoane de sex feminin la care se estimează vârsta biologică la momentul decesului de circa 15-19 ani.

Resturile scheletale şi dentare identificate în liziera pădurii staţiunii agricole Caracal provin de la o altă persoană decât cea descoperită la data de 26.07.2019.

De asemenea, la aceeaşi dată, Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" a transmis DIICOT - Structura Centrală raportul final de expertiză medico-legală antropologică asupra fragmentelor osoase descoperite în toate perimetrele cercetate în locuinţa inculpatului şi a excavaţiilor efectuate în incinta imobilului, în perioada 12.08.2019 - 28.08.2019.

Din concluziile acestui raport rezultă faptul că întregul material osos examinat este de origine animală".

