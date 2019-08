CAZUL CARACAL / Intervine PROCURORUL GENERAL. Cumpănașu: 'Pentru Alexandra cine plătește, fraților? Unii se pensionează, alții sunt repuși în funcție'

Alexandru Cumpănașu a solicitat, luni, Procurorului General să-i răspundă la solicitările penale depuse în cazul dispariției nepoatei sale, Alexandra Măceșanu, una dintre victimele lui Gheorghe Dincă.

Cumpănașu este nemulțumit de cum se desfășoară ancheta, arătând că niciunul dintre vinovați, de la polițiști la procurori, nu a fost pedepsit în cazul care a oripilat România.

"#112vreausatraiesc. AJUNGE!. Rabdarea mea a luat sfarsit. Am solicitat astazi Procurorului General sa-mi comunice in scris un raspuns la plangerile mele penale si solicitarile depuse de pedepsire a vinovatilor si aflare a adevarului. Domnul PG mi-a promis un raspuns scris in cateva zile. Astept. Insa este INADMISIBIL ca la aproape o luna dupa ce golanii de la Caracal l-au protejat pe Dinca sa nu avem luata NICI o masura: seful politiei Caracal si sotia se pensioneaza cu pensii uriase, procurorul de caz care s-a comportat ca un complice al lui Dinca s-ar putea sa fie repus in functie curand, judecatorul care nu a stiut legea nu are nici o sanctiune, politistii complici ai lui Dinca sau nepregatiti nu sunt nici macar suspendati, complicii lui Dinca nu sunt prinsi, IML se joaca cu soarta noastra. Si atunci pt ALEXANDRA CINE MAMA DRACU PLATESTE FRATILOR? Si pt mii de copii in situatia ei", a scris Cumpănașu pe Facebook.

Totodată, Cumpănașu s-a arătat nemulțumit de faptul că nu poate trimite osemintele despre care INML spune că sunt ale Alexandrei în străinătate, pentru expertiză, pentru că raportul INML în cazul nepoatei sale NU este gata de mai bine de două săptămâni (DETALII AICI)