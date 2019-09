CAZUL CARACAL: Locuinţa lui Dincă va fi păzită zi şi noapte de poliţişti până la finalizarea procesului (VIDEO)

Chiar dacă cel de-al treilea mandat de percheziţie în casa groazei a expirat, locuinţa lui Dincă va fi păzită zi şi noapte de poliţişti până la finalizarea procesului. În casă nu are voie să intre nimeni, nici măcar membrii familiei. Și asta pentru că imobilul rămâne în continuare de interes pentru investigatori care, oricând, se pot întoarce să mai caute ceva printre lucrurile "monstrului din Caracal", informează B1 TV.

După 35 de zile de percheziții minuțioase care au vizat proprietatea de peste 3.000 de metri pătrați a lui Gheorghe Dincă, echipa de investigatori de la IGPR și Poliția Capitalei și-a strâns bagajele și a plecat. Asta pentru că cel de-al treilea mandat de percheziţie a expirat.

Specialiști au prelevat mii de probe. Unele au fosta deja analizate, iar altele sunt în curs de cercetare sau vor fi studiate în cadrul anchetei de experții de la IML "Mina Minovici" și de cei de la Institutul Național de Criminalistică.

Chiar dacă cercetările s-au încheiat, în "casa groazei" din Caracal nu avea avea voie să intre nimeni. Nici măcar membrii familiei lui Dincă. Și asta pentru că imobilul rămâne în continuare un obiectiv de grad zero, un punct de interes pentru investigatori care, oricând, se pot întoarce să mai caute sau să mai verifice ceva printre lucrurile celui supranumit "monstrul din Caracal". Mai mult, la porțile casei vor fi postați, zi și noapte, polițiști care vor asigura paza imobilului. În cele mai performante laboratoare, fiecare probă este atent studiată în căutarea ADN-ului. Analizele sunt complexe și ar putea dura luni întregi.

Rezultatele obţinute din prelevarea probelor găsite în casa indică însă un lucru teribil: ar putea fi mai multe victime, nu doar Alexandra Măceșanu şi Luiza Melencu. Aproximativ 40 de pete de sânge, identificate în diferite locuri ale proprietăţii lui Dincă, nu ar aparţine nici Alexandrei, nici Luizei. Surse din anchetă spun că analizele ar indica profile genetice feminine.

Această nouă informaţie complică şi mai tare ancheta. Procurorii analizează acum şi cazuri mai vechi de dispariţii să vadă dacă există vreo potrivire cu noile probe. Singura corespondență găsită până acum a fost în cazul Luizei Melencu. Deşi nu i-au găsit încă trupul, urme biologice ale fetei au fost identificate inclusiv pe patul suspectului, probele ADN fiind confirmate în laborator.

