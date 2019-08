Mama și bunicul Luizei, victimă a criminalului Gheorghe Dincă, vor fi audiați, marți, de anchetatori.

În același timp, avocatul familiei spune că 'cineva îl învață pe Dincă ce să spună'.

'Merge la chestii de o finețe incredibilă', spune Tonel Pop.

”El are o tehnică bine stabilită, cineva îl învață, cred că în timp util, nu știu, o să vedem cu cine are el contact, cine îl învață. Pentru că eu având atâtea cazuri, vorbim de zeci de ani de meserie, îți dai seama imediat dacă îl învață cineva sau nu, pentru că merge la chestii de o finețe incredibilă, de genul: mi-a povestit una din fete cum a vrut să scoată bani de la bancomat și n-a reușit și atunci eu am interpretat că ea îmi bate mie un apropo sexual, că dacă o plătesc vrea.

Înțelegeți? Adică finețuri din astea, o prosteală, mă rog, dar cu o cheie juridică foarte, foarte ... I-am dat o palmă, n-am avut intenția, dar totuși s-a lovit cu capul de ciment. Toate s-au lovit așa întâmplător, el n-a avut intenția.

Vă spun, din punctul meu de vedere încearcă să închidă cazul prin cele două victime, să nu se mai sape, să nu se mai meargă nici în dreapta, nici în stânga.”, a spus avocatul.

Autoritățile au reluat căutările, marți în pădurea din Caracal, udne au gpsit, cu o zi înainte, mai multe rămășițe care se presupun că ar fi ale Luizei.