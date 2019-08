Ministrul Justitiei, Ana Birchal, a declarat, luni, pentru Antena 3, că i-a sunat pe părinții Alexandrei să le spună că oasele din curtea lui Gheorghe Dincă aparțin fiicei lor.

"Este prima mea declaratie, va asigur ca din punct de vedere legal si profesional s-a respectat legea, nu vornim de o informatie confidentiala in cadrul urmaririi penale.

NUNTA ANULUI ÎN ROMÂNIA! SIMONA HALEP A FOST DATĂ DE GOL! ALESUL ESTE CELEBRUL MILIONAR

Din punct de vedere moral a fost un gest normal, firesc. Ce nu stie multa lume e ca in toata aceasta perioada eu am pastrat o legatura stransa cu familia, cu dl Cumpansau, am vorbit in acea seara cu mama Alexandrei si m-am angajat ca la orice ora ii voi da telefon sa nu afle de la TV.

A fost cel mai greu telefon pe care l-am dat. A fost un gest uman, a fost o discutie de la mama la mama, de la parinte la parinte pentru a-i proteja pe parinti sa nu afle o asemenea informatie de la TV.

IMAGINI XXX! IUBITA LUI SPEAK, PE CULMILE EXTAZULUI! TOȚI BĂRBAȚII AU RĂMAS MASCĂ (GALERIE FOTO)

A fost o obligatie morala, umana si un minim gest de respect fata de parintii Alexandrei", a spus Birchal.