CAZUL CARACAL. Părinții Alexandrei Măceșanu, chemați la DIICOT să ridice certificatul de deces al fetei (VIDEO)

Momente cumplite pentru familia Alexandrei Măceșanu! Rudele adolescentei disparute in Caracal au fost chemate astazi la DIICOT pentru a ridica certificatul de deces al fetei. Teoretic, acest lucru înseamnă că Alexandra Măceșanu nu mai este oficial în viață. Insa, familia fetei nu isi doreste sa ridice acest certificat, pentru ca neagă cu înverșunare moartea Alexandrei.

