Noi detalii în cazul Caracal. Anchetatorii au găsit, miercuri, telefonul de pe care Gheorghe Dincă a sunat familia Luizei, a declarat avocatul Tonel Pop.

Între timp, și telefonul Alexandrei, cea de-a doua victimă a lui Gheorghe Dincă, a fost trimis la București pentru expertiză.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! BIATA, RONA HARTNER! AU DESCHIS TESTAMENTUL! DIN PĂCATE E ADEVĂRAT! AU FOST ULTIMELE IMAGINI

”A fost găsit și se expertizează un alt telefon care de pe care Gheorghe Dincă l-a folosit când a sunat familia Luizei. Organele au găsit acest telefon la o familie, nu vă pot spune la cine. Au găsit acest telefon și urmează ca mâine să facă expertiza primelor trei telefoane și a laptopului, iar dacă se poate vor deschide fișierere. Necesită timp această operațiune de deschidere a materialului de stocare.

Nu pot să vă spun că a fost găsit telefonul Luizei. A sosit și telefonul Alexandrei, care nu a fost expertizat informatic, doar biologic. Informaticienii lucrează la foc automat.

LACRIMI AMARE PENTRU MIHAI CONSTANTINESCU! S-A ÎNTÂMPLAT LA ORA 5:00 DIMINEAȚA! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

Vă întrebați dacă sapă, dacă cercetează buncărele și ce mai este acolo. Se lucrează intens, dar trebuie să curețe prima dată tot ce este la suprafață, pentru că dacă vin cu utilajele grele distrug toate probele de la suprafață.

S-au mai găsit fragmente de oase, unele la exterior, dintre care unele aproape sigur sunt de natură umană”, a spus Tonel Pop.

S-A TERMINAT! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL DUREROS! VIOREL LIS ȘI-A DAT OCHII PESTE CAP: ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Avocatul susține în continuare că Gheorghe Dincă are complici care îl învață cum să reacționeze și ce să spună în cadrul anchetelor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.