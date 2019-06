Cazul care a îngrozit România! Momentul șocant în care procuroarea Maria Pițurcă TÂRĂȘTE fetița pe asfalt pentru a o obliga să intre în mașină (VIDEO)

Cazul fetiței luate cu forța de la familia care o creștea de la nouă luni a îngrozit România.

Procuroarea de caz, Maria Pițurcă, a descins, vineri, la familia Șărămăt și a târât-o pe Sorina, copila de 9 ani, spre mașina familiei din SUA, unde vor autoritățile să on trimită.

Parchetul General va declanșa o verificare internă pentru a se vedea modul în care s-a acționat în acest dosar.

Nu e exclus să fie sesizată Inspecția Judiciară în acest caz.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.