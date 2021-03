Cazul crimei din Onești: Gheorghe Moroşan, audiat de procurori pe patul de spital. Bărbatul spune că nu-și amintește nimic

Gheorghe Moroşan, autorul dublei crime din Onești, a fost audiat pe patul de spital. Bărbatul a spus că nu-și amintește nimic din ce a făcut. Toată audierea ar fi durat 18 minute.

La spital a ajuns și comandantul operaţiunii eşuate, după ce i s-a făcut rău la serviciu.

Noi date din anchetă arată că poliţiştii ar fi avut cheile de la apartamentul în care muncitorii erau sechestrați, dar nu le-au folosit deoarece, spun ei, uşa era blocată cu o scară. România nu are proceduri clare în cazul luării de ostatici. Dacă în alte țări se consideră act terorist şi intervin trupele de elită, la noi se numeşte ”lipsire de libertate”.

Gheorghe Moroşan, criminalul din Onești, audiat pe patul de spital

„Pacientul a fost detubat, iar medicii au decis că pot să cheme procurorii pentru a-şi continua procedurile judiciare”, a declarat Mirela Romaneț, de la Spitalul Județean de Urgență Bacău, potrivit Observator News.

La rândul său, dr. Dahnovici George, medicul de garda de la ATI Bacău, a afirmat că Moroșan e „conştient, însă periodic este confuz”. A mai precizat că acesta a fost cooperant când au venit procurorii.

Criminalul va rămâne în spital, la terapie intensivă. E a fost supus unor intervenții chirurgicale după ce a fost împușcat de polițiști în timpul operațiunii.

„Are plăgile acelea împuşcate, mai are şi comorbidităţi pe deasupra, e obez, are insuficienţă cardiacă. Pe lângă asta, mai are şi o insuficienţă renală”, a declarat Adrian Popa, managerul Spitalului Județean Bacău.Angela Merkel s-a interesat de Simona Halep. Întrebarea surprinzătoare pe care a adresat-o cancelarul Germaniei în Parlamentul European

Comandantul operaţiunii eşuate din Onești, la spital după ce i s-a făcut rău

La acelaşi spital a ajuns vineri şi adjunctul IPJ Bacău, Adrian Tuluc. Lui i s-a făcut rău la serviciu, din cauza unor probleme cardiace. Tuluc e unul din cei patru şefi din poliţie demişi după intervenţia ratată. El a comandat operaţiunea de la distanţă, ajungând la fața locului abia după ce victimele au fost executate.

Tot vineri, unul dintre electricienii ucişi de Moroşan a fost înmormântat. Silviu avea 36 de ani, era orfan de mamă de la 5 ani și acum doi ani și-a pierdut și tatăl.