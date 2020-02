Cazul Ditrău. Preotul admite că a greșit, dar nu față de cei doi brutari din Sri Lanka: ”Nu am urmat cuvântul superiorilor mei”

Preotul din Ditrău, Biro Karoly, aflat în frunte localnicilor revoltați de prezența în comună a doi muncitori din Sri Lanka, recunoaște că a avut o atitudione greșită, dar nu față de muncitorii străini, ci pentru că nu a urmat sfaturile superiorilor săi.

”Am luat cunoștință de punctul de vedere al Arhiepiscopiei, voi fi tras la răspundere și îmi asum toate faptele pe care le-am făcut în nume personal și nu în numele Arhiepiscopiei.

Cu siguranță am greșit, pentru că nu am urmat cuvântul superiorilor mei, am acționat așa cum mi-a dictat conștiința. Mi-ar fi plăcut să păstrăm pacea aici în sat de aceea am acționat așa.

Arhiepiscopul mi-a cerut să nu am niciun fel de implicare în acest scandal pentru că nu e în atribuțiile mele. Am știut asta. Nu regret, îmi asum”, a declarat Biro Karoly, potrivit Digi 24.

Între timp, o nouă răsturnare de situație s-a produs în acest caz. Proprietara brutăriei la care lucrează cei doi bărbați din Sri Lanka a anunțat că muncitorii nu vor mai fi mutați într-o altă etapă a procesului de producție, așa cum se stabilise sâmbătă. Patronii fabricii au decis ca cei doi srilankezi să facă în continuare pâine, după ce localnicii nu au fost dispuși să accepte concesia făcută și cer în continuare plecarea din localitate a muncitorilor străini. (Detalii AICI)