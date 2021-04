Cazul George Floyd, repetat și în România. Polițiști acuzați că ar fi ucis un bărbat de 63 de ani, în urma unei intervenții (VIDEO)

Caz șocant la Pitești, care aduce aminte de cel al lui George Floyd din Statele Unite. Un bărbat de 63 de ani ar fi murit după ce a fost trântit la pământ cu forța, iar poliţiştii i-ar fi pus picioarele pe cap, potrivit martorilor.

În urma incidentului, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă și ucidere din culpă, informează B1 TV.

Tragedia a avut loc după ce un local din zona Autogării Sud a fost cuprins de flăcări. Un bărbat de 63 de ani care se afla în incinta acestuia ar fi refuzat să iasă și ar fi fost scos cu forța de către polițiștii sosiți la fața locului.

Potrivit martorilor, agenţii l-ar fi bruscat pe bărbat, care a intrat în stop cardio-respirator şi nu a mai putut fi salvat de medici.

