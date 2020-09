Cazul măștilor gratuite pentru persoane defavorizate ar putea intra în atenția procurorilor. Datele preliminare ale anchetei interne din Ministerul Sănătății arată mai multe nereguli (VIDEO)

Situația măștilor gratuite destinate persoanelor din categorii defavorizate s-ar putea muta pe masa anchetatorilor. Datele preliminare ale controlului intern declanșat de Ministerul Sănătății au scos la iveală mai multe nereguli la încheierea contractului cu compania care a câștigat licitația, potrivit B1 TV.

Datele preliminare ale anchetei interne din Ministerul Sănătății arată mai multe nereguli





Ancheta preliminară declanșată de către ministrul Nelu Tătaru în cadrul Ministerului Sănătății, pe fondul contractului încheiat cu compania care a câștigat licitația pentru distribuirea celor 103 milioane de măști către persoanele din grupuri defavorizate, a reliefat mai multe nereguli.

În primul rând, s-ar părea că nu au fost transparente toate negocierile dintre Ministerul Sănătății și compania câștigătoare. Totodată, se mai arată că reprezentanții departamentelor Juridic și Achiziții au perfectat un contract în defavoarea ministerului, întrucât, conform înțelegerii, compania câștigătoare ar fi avut la dispoziție șapte zile pentru a distribui măștile, însă același acord prevede că firma mai avea la dispoziție încă 15 zile de grație – acest lucru înseamnă că, practic, a fost depășit cu mult termenul stipulat de contract.

Compania câștigătoare a distribuit aproximativ 70 de milioane de măști și ar mai avea la dispoziție aproape o săptămână pentru a le furniza pe restul, astfel încât să se ajungă la cuantumul prevăzut de contract, de 103 de milioane de măști.



Cazul măștilor gratuite pentru persoane defavorizate ar putea intra în atenția procurorilor





Ca urmare a anchetei interne declanșate de ministrul Sănătății, nu este exclus ca ulterior să fie sesizate organele de anchetă, iar investigația să se mute pe masa procurorilor.

Vestea vine în contextul în care ministrul Nelu Tătaru preciza, în debutul lunii septembrie, că demarează o anchetă internă în cadrul instituției pe care o conduce, pe fondul licitației pentru măștile destinate persoanelor din categoriile defavorizate.

„Evaluarea este la 102 milioane de măști. După cum știți, a fost o licitație contestată, s-a așteptat un timp, vreo 60 de zile, până s-au încheiat contracte-cadru – 11 din cei 14 care corespundeau. S-a încheiat un contract subsecvent cu prima firmă, a fost contestat. Am așteptat la Comisia de soluționare a contestațiilor. După ce s-a dat verdictul că se respinge contestația, în a 10-a zi a fost contestat la tribunal. A rămas în așteptare. S-a respins și acolo. Am început și am încheiat acel contract subsecvent, suntem în derularea lui. Din informațiile pe care astăzi le am de la comisia de achiziții s-au livrat, deși apăruse în presă o altă cantitate, 39 de milioane de măști, dar acest contract trebuie re-evaluat, fiindcă din discuțiile aflate în comisie s-ar fi încălcat niște termeni. Eu deja mâine am organizat o comisie de anchetă în interiorul ministerului, pentru a evalua acest contract și comisia de achiziții, și în același timp avem și evaluarea pe care o facem pe contractul în sine cu firma câștigătoare”, a explicat Nelu Tătaru, miercuri seară, în direct pe B1 TV, unde a vorbit și despre alte subiecte, precum evoluția epidemiei și situația din secțiile de terapie intensivă.