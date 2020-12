Cazul „Matteo Politi" revine: Medicul fals Dr. Lana a mutilat zeci de femei în București. Ce profesie are, de fapt (VIDEO)

Un nou caz „Matteo Politi" în Capitală. De data aceasta, este vorba despre o cosmeticiană care ar fi pretins că este medic și a făcut intervenții chirurgicale în domeniul estetic. Anchetatorii au făcut trei percheziții în București, dar și în județul Constanța în acest dosar de înșelăciune.

Serviciul de Investigații Criminale din Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu că o femeie, care ar pretinde că este medic, face intervenții chirurgicale minim invazive în domeniul estetic. Polițiștii spun că femeia, fără drept de liberă practică pe teritoriul României, cu sprijinul unor alte persoane, ar fi închiriat spații de tip cabinet medical, în care efectua diverse proceduri de microchirurgie estetică.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, femeia, care era cosmetician și nu doctor, se recomanda drept dr. Lana, ea fiind originară din Republica Moldova. Cabinetul „Russian Lips_by Dr.Lana" avea tarife de câteva sute de euro pentru procedurile de înfrumuseţare, conform paginii de Facebook prin intermediul căreia cosmeticiana își promova activitatea.

Persoanele vizate în acest dosar au fost duse la audieri la sediul Serviciului Investigații Criminale din Poliția Capitalei. De asemenea, vor fi audiate mai multe persoane care ar fi fost induse în eroare și au fost supuse unor astfel de intervenții estetice.

Svetlana Serghei este „Dr. Lana", care a primit plângere de la peste 50 de femei mutilate. Măriri de buze, albirea dinților și diverse proceduri faciale cu ace se numără printre procedurile moldovencei.

