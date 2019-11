Cazul POLIȚIȘTILOR din Vâlcea, BĂTUȚI crunt de un clan: Incredibil ce transportau AGRESORII în dubă (VIDEO)

Cazul polițiștilor din Vâlcea desfigurați, dezarmați și amenințați cu propriile pistoale de suspecții a căror mașină o urmăreau a făcut înconjurul României.

Acum ies la iveală noi detalii. Bătăușii cărau în dubă porci.

Amintim că doi polițiștii din Vâlcea au fost bătuți crunt de un clan de romi cu antecedente penale. Sindicatul Europol susține că romii chiar i-au sechestrat pe agenți și le-au pus acestora propriile pistoale la tâmplă.(Detalii AICI)

