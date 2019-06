Judecătoria Drobeta Turnu Severin a decis, joi, amânarea cazului Sorina, fetița de 8 ani luată cu mascații de la foștii asistenți maternali care au crescut-o, după ce a fost adoptată de un cuplu de români din SUA.

Magistrații trebuiau să decidă dacă fetița poate fi scoasă din țară.

